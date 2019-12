Il complesso, in corso di studio, dovrebbe datarsi alla fine del Settecento per le caratteristiche del modellato nei volti, dai tratti espressivamente delineati come nelle più note scene di genere del tempo e nelle vesti, abilmente dettagliate in vivacissimi movimenti di panneggio. “Un piccolo tesoro d’arte – secondo la storica dell’arte Maria Giulia Burresi – recuperato alla devozione e ammirazione per la sensibilità del monastero e della pro loco, per la generosità dei loro sostenitori, oltre che per l’attenzione con cui sono stati condotti i restauri”.

Le statue del presepe restaurate del monastero di Santa Cristiana a Santa Croce sull’Arno saranno presentate venerdì 20 dicembre alle 10,30. Con un “gioco di squadra” che è lo specchio dell’importante lavoro di recupero fatto: ci saranno il presidente della pro loco Angelo Scaduto, Maria Giulia Burresi e la restauratrice Moira Lucia Colombini.

Foto 2 di 2



Le statue sono emerse durante la catalogazione del patrimonio artistico del monastero di Santa Cristiana. “Mi furono segnalati – racconta Burresi – dalla madre superiora i personaggi di un presepe in cartapesta policromata. A sua memoria, erano stati lasciati al monastero dalle truppe alleate durante l’avanzata della seconda guerra mondiale. Episodio plausibile: non fu inconsueto che anche in altre parti del paese le truppe asportassero (non solo da edifici religiosi) opere d’arte e archeologiche di diversa consistenza e valore. Talvolta opere di grande prestigio presero la via d’oltre oceano e oggi sono conservate in importanti musei (si pensi all’Annunciazione lignea di Nino Pisano dalla pieve di San Casciano a Settimo). Talaltra, come sarebbe accaduto in questo caso, le opere ‘minori’ furono lasciate altrove o per eccessiva difficoltà di trasferimento rispetto al loro valore o per presa di coscienza dell’inopportunità dell’azione, sia pur a volte motivata dalle situazioni di abbandono in cui le opere erano state rinvenute.

Questo accadde probabilmente per il gruppo dei nostri personaggi, da cui forse furono sottratti solo i principali soggetti del Presepe, oggi reintegrati grazie all’abilità e generosità di cittadini. E certo la provenienza delle sculturine – che di vere e proprie piccole sculture di abilissima fattura si tratta – è da ricercare nei territori delle campagne laziali attraversati dalle truppe”.

Lo si deduce dalle caratteristiche “cioce” della Ciociaria e le vesti dei contadini e artigiani che la popolavano. Curioso in particolare il personaggio con due bacchette in mano, forse il Rabdomante così prezioso nelle campagne per la ricerca dell’acqua.

I personaggi, che poggiano su una base di legno dipinta, non erano in buone condizioni e le più danneggiate risultavano essere le gonne, per la loro struttura modellate con tela cerata e gesso.

A un personaggio manca la mano sinistra e un altro ha la testa quasi decapitata.