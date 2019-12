Open day al liceo Marconi inaugurati da Giglioli: l’ex alunno tornato a scuola

Già il primo è stato una bella festa. Ma ci sono ancora altri 4 open day per scoprire il liceo Marconi di San Miniato e l’offerta formativa. Nel pomeriggio di sabato 14 dicembre, il liceo Marconi di San Miniato ha infatti aperto le porte agli studenti dell’ultima classe della scuola media e alle loro famiglie, dando inizio al periodo dedicato all’orientamento.

Anche il sindaco di San Miniato Simone Giglioli ha visitato la scuola: da primo cittadino e da ex studente, ha voluto far sentire forte la vicinanza delle istituzioni a un presidio culturale importante come il liceo che dal lontano 1942 continua ad offrire la possibilità di una formazione di alto livello ai ragazzi del comprensorio. Il sindaco ha visitato la scuola accompagnato dal dirigente scolastico Gennaro Della Marca e, rivolgendosi ai presenti, ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale di questa eccellenza sanminiatese per il futuro del territorio.

Ricordando gli anni da lui vissuti tra i banchi di questa scuola, Giglioli ha evidenziato quanto siano stati significativi per le sue scelte future, spiegando come il liceo offra una preparazione di base valida per affrontare, raggiunto il diploma, qualsiasi percorso universitario. Il prossimo appuntamento è per sabato 21 dicembre.

Il primo open day è stata anche l’occasione per festeggiare un bel successo della scuola: il 13 dicembre, infatti, nell’ambito della premiazione del concorso proposto dall’associazione Greenaccord “Il clima cambia, i giovani si mobilitano”, il Marconi di San Miniato si è classificato al primo posto, vincendo un buono del valore di 1.200 euro per l’acquisto di alberi da piantumare. Il liceo Marconi ha aderito a questa iniziativa a partire da un primo incontro informativo, avvenuto venerdì 8 novembre nella sede del liceo e curato da esperti e giornalisti dell’Associazione Greenaccord, a cui hanno partecipato alcune classi del triennio. A seguito di tale incontro, presso i locali del Liceo è stato attivato un laboratorio in orario pomeridiano, denominato “In Action against Climate Change”, che ha visto la partecipazione volontaria di alcuni studenti di varie classi. Il laboratorio ha rappresentato una occasione di riflessione e confronto tra gli studenti al fine di sviluppare un maggiore senso critico in relazione al contrasto ai cambiamenti climatici, contribuendo allo sviluppo di competenze quali la sperimentazione di approcci e tecnologie specifiche di comunicazione in relazione ad un tema di evidente attualità. Il laboratorio è stato finalizzato a stimolare all’azione e collaborazione a partire dalla condivisione di buone pratiche per contrastare il cambiamento climatico. Nel corso degli incontri, a seguito di una attività introduttiva di brainstorming sul tema, è stato ideato un flash mob con le relative istruzioni per la partecipazione volontaria di chiunque, un video di sensibilizzazione verso l’adozione di buone pratiche con il relativo story-board, nonché un flyer informativo.

Per promuovere il coinvolgimento di tutti gli studenti del Liceo, il flash mob è stato poi eseguito e filmato nei locali del Liceo. Grazie alla scelta di realizzare una rappresentazione filmata integrandola all’interno di un flash mob, gli studenti hanno studiato il tema del cambiamento climatico, accompagnando i loro filmati con un lavoro teorico apprezzabile. E’ stato infatti ideato e rappresentato uno slogan efficace (“il clima cambia; cambia anche tu!”; “lo hai mai fatto? … Hai mai fatto un’azione ecologica? … Gli studenti del Liceo lo hanno fatto … e tu cosa aspetti?”), trasmettendo un messaggio forte con due video e stimolando anche ad una mobilitazione spontanea.

Ancora una volta i giovani, opportunamente supportati dalla scuola nello sviluppo di alcune delle competenze chiave europee di cittadinanza, hanno dimostrato un chiaro entusiasmo e la voglia di farsi sentire.