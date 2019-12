Scuola Ponte a Egola, genitori: “La soluzione era quella che avevamo caldeggiato”

“Ci fa piacere che finalmente si raggiunga una soluzione che è quella che fin dal primo momento era stata caldeggiata dal comitato dei genitori”. Lo dice il comitato dei genitori dei ragazzi che frequentano la scuola media di Ponte a Egola di san Miniato, dopo l’annuncio del cambio di destinazione d’uso del cortile della scuola.

“Siamo sorpresi – aggiungono – che si faccia riferimento alla consulta, che non ha fatto nulla e non si menzioni il comitato dei genitori, al cui impegno si deve la soluzione del problema più volte esposto all’amministrazione in questi ultimi tempi”.

Il Comitato dei genitori “si è attivato – spiegano – per garantire la sicurezza dei propri figli e con l’adesione e sottoscrizione di quasi 200 firme, apprende con soddisfazione che finalmente si è raggiunga una soluzione definitiva alla scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Buonarroti di Ponte a Egola, con la fruizione dell’area antistante l’ingresso ma teniamo a precisare come la soluzione raggiunta sia fra varie opzioni che erano già state individuate, sin dal primo momento in cui avevamo sollevato il problema. Ringraziamo il sindaco Simone Giglioli, insieme all’assessore Profeti che sabato 23 novembre hanno ricevuto il comitato dei genitori, aggiornandoci sugli sviluppi della problematica da noi sollevata già a novembre 2018, comunque i risultati raggiunti sono dovuti alla costanza e all’impegno profuso dai genitori che si sono attivati per tenere viva l’attenzione sul problema della sicurezza per consentire l’accesso dei ragazzi a scuola, su un tratto che presentava una forte criticità per la presenza di mezzi pubblici e privati.

Ringraziamo i gruppi consiliari di opposizione che hanno presentato una interrogazione sottoscritta da Forza Italia, Lega e Cambiamenti“.