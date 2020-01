Banda ultra larga, a Santa Croce mancano metà delle centraline. Attivazione entro gennaio

All’appello mancano ancora metà delle centraline, i cosiddetti “armadi”, ma l’avvio del 2020 dovrebbe portare alla loro attivazione completa, regalando finalmente internet veloce ai cittadini e alle aziende di Santa Croce sull’Arno.

Sono questi i tempi che la Regione Toscana ha comunicato al Comune in merito ai lavori per la banda ultra larga, condotti nella cittadina del Cuoio dal Ministero dello sviluppo economico e dalla stessa Regione.

Lavori che ormai si trascinano dal 2016, da quando Santa Croce fu scelta insieme ad altri 11 Comuni toscani per la realizzazione di un infrastruttura pubblica pensata per portare la connessione veloce nei territori con la più alta densità di imprese. A distanza di quasi quattro anni, tuttavia, l’intervento eseguito dalla Infratel (società in house del Ministero) non è ancora del tutto completato, tanto da aver spinto il sindaco Deidda, la scorsa estate, a chiedere spiegazioni in merito alla Regione.

Nel consiglio comunale del 30 dicembre, la questione è tornata d’attualità attraverso un’interrogazione di Vincenzo Oliveri della lista “Per un’altra Santa Croce”, nella quale si chiedeva conto dell’eventuale risposta da parte della Regione, facendo notare che “nel frattempo, molti Comuni anche vicini – ha detto Oliveri – hanno già avuto accesso alla connessione in banda larga fornita dagli operatori in tempi più celeri”.

“Alla mia lettera di luglio non è seguita una risposta scritta della Regione – ha spiegato Deidda – ma c’è stata piuttosto una videoconferenza all’inizio di agosto. Al momento risultano attivati solo 18 armadi su 36, anche se gli altri dovrebbero essere pronti entro fine gennaio. La differenza rispetto ad altri Comuni è che da noi non è stata la Tim a fare lavori, ma è stata creata un’infrastruttura alla quale i vari operatori si potranno agganciare. Dispiace che da una cosa bella si sia arrivati a una situazione del genere, ma si è trattato di un intervento condotto e finanziato interamente da Regione e Ministero. Un intervento che noi abbiamo potuto seguire solo a latere”.