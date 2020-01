Fucecchio, via Tea a senso unico per rifare il marciapiede

Lavori di rifacimento dei marciapiedi sono necessari in via Tea a Fucecchio. Per questo, martedì 7 gennaio sarà istituito il senso unico di marcia in via Tea con direzione via Trento via Pacchi.

Chi percorrerà via Trento provenendo da corso Matteotti quindi, avrà l’obbligo di svolta a sinistra verso via Pacchi e piazza La Vergine.

Chi percorrerà via Trento provenendo dal lato opposto invece, all’incrocio con via Tea avrà l’obbligo di procedere diritto verso via Pacchi e piazza La Vergine.

Inoltre, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, in via Pacchi e via Tea sarà istituito il divieto di sosta.