Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, nella seduta del 20 dicembre, ha deliberato la concessione 345mila euro al Comune di Fucecchio per la riqualificazione di via Checchi e di alcuni tratti di strada adiacenti piazza Montanelli.

Una notizia, quella arrivata dal Cipe, molto attesa dalla giunta comunale e dal sindaco Alessio Spinelli. E arrivata con una nota datata 23 dicembre 2019 con la quale il Governo ha comunicato che è stata concessa la proroga per l’assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti di sei mesi, a tutto il 30 giugno 2020, per gli interventi della delibera Cipe 57/2016. In tale seduta sono state accolte le modifiche e riprogrammazioni concernenti il Comune di Fucecchio e la Polizia di Stato.

Foto 3 di 4







Così, l’amministrazione Spinelli potrà riqualificare un’altra porzione del centro senza spendere soldi dal proprio bilancio, ma limitandosi a utilizzare i contributi a fondo perduto del Governo proprio come avvenne nel 2019 per piazza Montanelli. Tra l’altro l’amministrazione nel mese di dicembre si era già avvantaggiata realizzando tutte le procedure amministrative necessarie per avviare i lavori, compresi il progetto esecutivo e gli atti di gara per individuare l’impresa appaltatrice.

“Grazie ai funzionari e ai tecnici del Comune – spiega soddisfatto il sindaco – che si sono recati più di una volta a Roma agli uffici governativi, siamo riusciti ad avere questi fondi per la realizzazione di via Checchi e del completamento di alcune vie adiacenti piazza Montanelli come la parte iniziale di via Nelli, via Donateschi e via Sauro, una piccola porzione di piazza Amendola e via del Giglio. Nello specifico verrà posta in opera una pavimentazione con fasce laterali in pietra di Matraia e la parte centrale con un particolare asfalto che si armonizza col contesto storico grazie a cromature chiare che richiamano le pietre dei centri storici”.

I lavori partiranno già all’inizio del 2020 e avranno una durata di circa 4 mesi, salvo condizioni meteorologiche particolarmente avverse. “Se i nostri bilanci fotocopia, come li ha definiti con disprezzo il capogruppo di Forza Italia Simone Testai, fossero tutti così io sarei molto felice. Ricevere ogni anno contributi a fondo perduto da parte del Governo per migliorare la nostra città è un bel fotocopiare”.