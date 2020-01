Montopoli, “Manca il tempo prolungato alla Primaria” e i genitori diventano Comitato

Il tempo prolungato alla scuola primaria. Attorno a questa richiesta, si è riunito un comitato spontaneo di genitori, che ha sollevato la questione e trovato l’appoggio della dirigente scolastica Mariella Morelli e dell’assessore competente Cristina Scali.

“L’avventura che stiamo portando avanti – spiega per il Comitato Michael Cantarella – rappresenta una bellissima esperienza di cittadinanza attiva, fatta dal basso, dove sono gli stessi cittadini che partecipano, con le istituzioni, alla costruzione di un futuro migliore, partendo proprio laddove il futuro si crea: nella scuola”.

Un gruppo con un compito importante da portare avanti, quindi, che è diventato comitato per poter chiedere aiuto in modo strutturato e, così “abbiamo richiesto alla dirigente dell’istituto comprensivo Galileo Galilei di Montopoli e all’amministrazione comunale di affiancarci e supportarci nel percorso”.

I piccoli nati dopo il primo gennaio 2014 infatti, devono iscriversi alle scuole primarie e il prossimo 7 gennaio, alle 8 in punto, si apriranno i gestionali del ministero della pubblica istruzione che accoglieranno le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021.

“Tra le tante incertezze della scuola – da qui è nata la riflessione dei genitori – c’è soprattutto quella dell’orario prolungato per i bambini che si apprestano a varcare la soglia delle scuole primarie. Poche le possibilità di ottenere il cosiddetto tempo pieno, che la legge quantifica in 40 ore settimanali. Un orario già disponibile, molto spesso, nelle scuole dell’infanzia e nei nidi, ma che manca a partire dalle primarie, a causa delle annose questioni di scarsità di risorse e personale. Le scuole primarie del comune di Montopoli val d’Arno, a oggi, sono le uniche nel comprensorio del cuoio a non avere neppure una sezione delle scuole primarie a tempo pieno. Per cercare di risolvere questo problema, abbiamo riunito un gruppo di genitori dei bambini che a partire dal prossimo anno scolastico frequenteranno la classe prima elementare. Come cittadini consapevoli, crediamo fermamente nel ruolo costituzionale affidato alla scuola e nel suo valore inestimabile per la formazione di cittadini che sappiano leggere i segni dei tempi e che siano protagonisti del futuro di questo territorio. La nostra richiesta è partita ovviamente dalla volontà di offrire ai nostri figli il percorso formativo migliore, peraltro garantito dalla legge, ma certamente non abbiamo nascosto la necessità di una diversa organizzazione dei tempi di vita familiare”.

Per poter formare una o più sezioni di tempo pieno è necessario che nel comune di Montopoli ci siano i numeri minimi necessari richiesti dalla legge. “Per questo vogliamo informare e chiedere ai genitori che fossero interessati a questa possibilità e che abbiano intenzione di iscrivere il figlio in una scuola primaria di Montopoli, che al momento dell’iscrizione scelgano l’opzione del tempo pieno (40 ore) tra le opzioni proposte dal gestionale. Le 40 ore settimanali prevedono il rientro pomeridiano tutti i giorni e il sabato libero. Nello spazio disponibile per le note, invece, sarà necessario inserire la dicitura ‘disponibile al trasferimento nella sede destinata al tempo pieno’. Quest’ultimo passaggio è necessario poiché senza il numero e luogo di iscrizione, l’istituto e l’amministrazione non sono in grado di indicare in quale dei 5 plessi scolastici comunali dedicati alla Primaria verrà attivato il tempo prolungato”.