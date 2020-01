Via l’amianto da Santa Croce sull’Arno, il bando

È online sul sito del comune di Santa Croce sull’Arno, il bando per sostenere i privati che vogliano rimuovere l’amianto dalle proprie abitazioni.

On line ci sono i documenti necessari alla compilazione delle domande, che dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2020 ma per informazioni, i cittadini possono rivolgersi all’Unità operativa Tutela dell’Ambiente Igiene Urbana, Protezione Civile ai numeri 0571 389979 o 0571 389978.

“Avevamo detto – spiega la sindaco di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda – che entro la fine del 2019 avremmo pubblicato questo bando e il bando è arrivato proprio per San Silvestro. Sono molto contenta di annunciare questa notizia perché è la conferma che la nostra amministrazione non molla la presa quando si parla di lotta all’amianto. Era una promessa importante che avevamo fatto in campagna elettorale ed è una delle prime cose che riusciamo a mantenere. Spero che ci sia adesione e attenzione, ora, anche da parte delle famiglie, per la tutela della salute di tutte e tutti noi”.