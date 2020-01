Assistenza veterinaria durante le corse di cavalli, un corso a Fucecchio

Un corso per operatore tecnico di scuderia in Hag, Horse ambulance group, un supporto importante per il soccorso ai cavall durante le corse.

Si è tenuta nei giorni scorsi a Fucecchio la prima parte dell’iniziativa fortemente voluta dall’associazione Palio delle Contrade Città di Fucecchio per formare addetti in grado di dare supporto al personale medico veterinario in caso di necessità durante le corse. Si tratta di un passo ulteriore che la principale manifestazione fucecchiese muove nella direzione del benessere e della sicurezza dei cavalli.

La formazione di personale in grado di supportare i medici durante le corse, infatti, va ad aggiungersi all’acquisto dell’ambulanza veterinaria avvenuto lo scorso anno.

“Per utilizzare al meglio l’ambulanza veterinaria di nostra proprietà è indispensabile poter contare su personale debitamente formato – spiega l’assessore al palio Daniele Cei – e quindi abbiamo ritenuto utile poter avere tra i nostri volontari alcuni operatori tecnici di scuderia. Anche questa è un’iniziativa che contribuisce alla continua crescita del nostro palio che oramai si sta caratterizzando, oltre che per la bellezza della corsa e della rievocazione storica, anche per la particolare attenzione che pone al tema della sicurezza degli animali”.

Il corso che si è svoltoa Fucecchio è stato condotto dal dottor Alessandro Centinaio che per il terzo anno consecutivo sarà il responsabile della commissione veterinaria del Palio di Fucecchio. Centinaio, medico veterinario Fei e ideatore della horse ambulance e della clinica veterinaria mobile, fu tra i protagonisti della prima tavola rotonda tra i palii d’Italia che si tenne proprio a Fucecchio nel febbraio del 2019.

“Tutti conosciamo l’importanza di accudire i nostri cavalli – spiega il dottor Centinaio – e proprio per questo il lavoro dell’operatore tecnico di scuderia in Hag viene a rivestire un’importanza strategica per il benessere degli animali. È questo il motivo che ha spinto l’associazione progetto veterinario Apc a dare il via a dei corsi di formazione volti a creare una figura professionale ad hoc”.