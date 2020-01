Continua l’allerta meteo per ghiaccio sulle strade della Metrocittà di Firenze e nella provincia di Pisa.

Anche nella notte di martedì 7 gennaio sarà necessaria, quindi, prudenza alla guida. La segnalazione con codice giallo è della sala di Protezione civile della Città Metropolitana e della Regione Toscana.

Previste per la notte e fino alle prime ore del mattino di martedì, locali formazioni di ghiaccio nelle pianure e nei fondovalle, in particolare nei tratti stradali più umidi e generalmente meno esposti al sole durante il giorno. In vigore c’è l’obbligo delle dotazioni invernali.