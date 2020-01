Ogni sera escono per accertarsi che nessuno dorma al freddo. Troppo basse le temperature di queste sere e calate in maniera troppo improvvisa per lasciare che qualcuno stia fuori. I volontari della Pubblica assistenza di Fucecchio, allora, escono in perlustrazione del territorio comunale cercando persone in stato di bisogno, offrendo loro un primo aiuto e presentandogli la possibilità di trascorrere la notte nel dormitorio di Empoli.

“In queste prime notti – raccontano – abbiamo trovato soltanto una persona. Era alla stazione di San Miniato Fucecchio e non ha voluto un letto ma ci ha chiesto qualcosa di caldo. Avevamo già avuto modo di incontrarlo e ci siamo fermati un po’ con lui”. Perché a volte, chi dorme in strada lo fa per scelta, ma anche se non ha bisogno di un letto, qualcuno che si accorge di te e che non ti fa sentire solo basta a scaldarsi.

Foto 2 di 2



E’ questo il senso del volontariato, alla fine: aiutare gli altri per sentirsi meglio. E per conoscere e comprendere altri modi di essere. Nell’ottica di essere di aiuto al prossimo, la Pubblica assistenza di Fucecchio organizza anche un corso gratuito di primo livello e avanzato per insegnare manovre salvavita. “Poche e semplici”, dicono, ma che possono fare la differenza nel momento del bisogno.

Le lezioni iniziano martedì 14 gennaio alle 21,15 nella sede di via Foscolo. Il corso consente anche l’abilitazione all’utilizzo del Dae (defibrillatore semi automatico). Per iscrizioni e informazioni chiamare il numero 0571-1601147 (Chiara) o passare in sede.