A Montopoli Valdarno inizia il lavoro delle Consulte di frazione. Le cinque nuove assemblee dei cittadini hanno iniziato il proprio percorso ieri sera 13 gennaio nella sala del consiglio comunale, con un’udienza alla quale hanno preso parte tutti i candidati che si sono presentati nei giorni scorsi, secondo quanto stabilito dal bando.

Una autocandidatura, quella dei singoli cittadini, che nel caso montopolese coincideva di fatto con l’inserimento in consulta, senza nessuna scrematura o selezione. I nuovi gruppi, riunitisi nella sala del consiglio, hanno avuto la prima occasione di darsi adunata per la nomina dei coordinatori e dei segretari e saranno in carica per il biennio 2020-2021. Le consulte sono 5: Capoluogo (1), San Romano Angelica (2), Capanne (3), Casteldelbosco (4), Marti (5).

Pochi ma chiari i limiti posti per la nomina dei “vertici” della consulta. I ruoli di coordinatore e segretario della Consulta di Frazione sono incompatibili con qualsivoglia responsabilità o incarico in seno agli organi rappresentativi del Comune, in qualsiasi forma e denominazione e non possono essere eletti neppure coloro che hanno contenziosi aperti con l’amministrazione comunale. Sono altresì incompatibili coloro che risultano dipendenti del Comune, coloro che ricoprono altre cariche in aziende e istituzioni partecipate del Comune, coloro che non possono ricoprire la carica di consigliere comunale del Comune, fatta eccezione per il limite di età. I coordinatori sono stati nominati, come i segretari, per voto palese. Ecco tutti i membri.

Per il capoluogo, coordinatrice della consulta è Silvia Pieracci, mentre Moira Bartoli sarà la segretaria. Componenti sono: Bertolini Marco, Geri Gianfranco, Arzilli Etelbo, Luongo Moira, Bimonte Matteo, Salini Pasquale, Maioli Sirio, Ciampini Carlo, Gottini Maria Carla, Brogioni Gabriele, Salvadori Cristiano, Macchi Leanda, Calo’ Francesco, Bartoli Fabio, Tuccini Andrea, Gronchi Lucia, Trappman Marco, Boldrini Alessio.

A San Romano, Angelica coordinatore è stato nominato Aldo Rosini, mentre Eleonora Della Mercede sarà segretaria. Componenti: Tommasini Simone, Di Vito Vanessa, Rossi Andrea, Calafiore Corrado, Falaschi Roberto, Ricotta Simone, Penn Abodul, Carannante Leonardo.

A Capanne è stato nominato coordinatore Paride Fogli, mentre per il segretario sarà necessaria una successiva riunione. Sono componenti della consulta: Belkot Dominique, Gronchi Maria, Del Bene Tiziano, Brancati Gianfranco, Cioni Roberto, Fogli Paride, Salucci Francesco, Fogli Luigi, Zeni Stefano, Vanni Sandro, Remorini Roberto, Giani Francesco.

A Casteldelbosco il coordinatore sarà Sergio Boschi, mentre segretario è nominato Roberto Salvadori. Componenti: Doni Maurizio, Mancini Maurizio, Taddei Morena, Boschi Fabio, Giovanneschi Michele.

A Marti la consulta è ai minimi termini: sono giunte solo tre candidature, ovvero quelle necessarie affinché la consulta abbia “luogo a procedere”. Ne faranno parte la coordinatrice Nadia Zara, il segretario Isacco Baldinotti e Matteo Gallerini.