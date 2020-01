“Volevano essere coordinatori?”, Fogli sulle dimissioni

“Durante la discussione per l‘elezione del coordinatore, a me è sembrato che ci fosse pieno accordo sul modo di intendere la consulta di frazione fra i due fuoriusciti e il resto delle persone presenti. Né mai è stato detto che i vari problemi elencati nella loro dichiarazione siano di importanza secondaria: dal decoro urbano, alle condizioni dell’asfalto”. Lo precisa Paride Fogli, nuovo coordinatore della consulta di Capanne di Montopoli Valdarno commentando le dimissioni di Tiziano Del Bene e Francesco Salucci.

“Ho alcuni dubbi – spiega Fogli – su quanto affermato dai due esponenti della Lega di Montopoli che hanno presentato le proprie dimissioni. In particolare non mi è chiaro il termine ‘apolitico’ in riferimento alla consulta”.

Perché per Fogli, “Un organo che rappresenta i cittadini, che filtra e fa da mezzo per le varie istanze, che ha funzioni di controllo sull’operato della giunta, è politico per definizione. Forse i due signori intendevano che la consulta dovrebbe essere apartitica. Non nascondo il fatto di essere iscritto al Partito Comunista e di essermi candidato in tale lista la scorsa primavera, ma anche loro stessi infrangevano questa loro legge morale, in quanto candidati per la Lega”.

Rispetto alla prima discussione a consulta eletta, “Era stato detto, ribadisco all’unanimità, che oltre a questi problemi, la consulta si sarebbe dovuta impegnare in primo luogo anche per ampliare la partecipazione popolare e di portare avanti i vari eventi della frazione: dal palio, alla festa del 2 giugno. Mi sembra di capire che i due signori volessero in tutti i modi il titolo di coordinatore, immagino per motivi di visibilità (magari già in vista delle prossime amministrative chi sa) e una volta messi in minoranza non avessero più motivo di stare nella consulta. Testimoniando quanto per loro venisse prima il ritorno di immagine, che gli effettivi problemi dei capannesi”.