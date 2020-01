Un altro colpo a Fucecchio, stavolta particolarmente efferato, messo a segno ieri, mercoledì 15 gennaio nella zona di Porta Raimonda. A lasciare sbalorditi sono le condizioni in cui una donna ha trovato la sua abitazione rientrando a casa: cassetti e armadi trafugati, letti ribaltati e oggetti sparsi lungo tutto il pavimento.

Letteralmente non c’era dove mettere i piedi. Non è la prima volta in questo 2020 che dei malviventi entrano nelle case dei fucecchiesi.

Quando la donna, una commerciante, è rientrata nella sua abitazione, ha trovato la porta sbarrata dall’interno dai ladri e ha dovuto usare una scala per entrare in casa passando dal terrazzo. Qualcuno, ancora da stabilire in quanti, è entrato e ha rovistato nelle stanze, agendo indisturbato. Alla vista della casa completamente a soqquadro la donna ha subito allertato i carabinieri che hanno provveduto a fare tutti i rilievi del caso e a formulare una denuncia formale.

(Notizia in aggiornamento)