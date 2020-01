I Saluti natalizi della Pascoli aiutano zia Caterina

Le famiglie degli alunni della scuola primaria Pascoli hanno affollato gli spalti del palazzetto dello sport di Fucecchio in occasione della festa dei Saluti natalizi. Nell’occasione, sono stati raccolti circa mille euro, donati alla onlus Taxi Milano 25 di zia Caterina che intrattiene i bambini dell’ospedale Meyer di Firenze.

Zia Caterina non è potuta essere presente il giorno della festa ma è venuta a conoscere le rappresentanti della scuola per iniziare una collaborazione anche per progetti futuri.

“Incontrarla – hanno detto le rappresentanti – ha rappresentato un concentrato di emozioni come quelle che lei riesce a trasmettere quando parla del lavoro che quotidianamente svolge con i suoi ‘super eroi’ del Meyer. A lei va il nostro sostegno con la donazione che siamo riusciti a fare e la nostra stima personale per il grande lavoro che svolge con tanta passione”.