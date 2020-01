Sebastian e Anna, i nomi più gettonati del 2019 a Santa Maria a Monte

La prima nata del 2020 a Santa Maria a Monte è Sofia, che è arrivata il 2 gennaio. Dopo di lei, nei primi 20 giorni dell’anno, si sono già registrate 15 nascite nel comune. Nel 2019 sono stati 108 i nati a Santa Maria a Monte, in crescita rispetto all’anno precedente, quando ne sono nati 103.

Ecco quali sono i nomi più gettonati del 2019 secondo l’ufficio anagrafe del Comune: Lorenzo, Gabriele, Alessandro per i maschi e Giulia, Martina e Alessia per le femmine. Tornano quindi di moda i nomi classici per entrambi i sessi, ma ad avere la meglio sul territorio comunale sono Sebastian, Filippo e Anna.

Un altro dato interessante è il numero di maschi e femmine che sono nate: nel 2019 sono 57 maschietti e 51 femminucce, in controtendenza con l’anno precedente che è stato caratterizzato da una netta prevalenza di bambine. Un borgo che cresce, anche se lievemente. I prossimi dati saranno forniti a dicembre 2020, quando si spera che sia registrata un’ulteriore crescita.