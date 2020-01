Sarà una domenica ventosa quella di domani 19 gennaio. A partire dal pomeriggio, fino alla serata e durante a notte tra domenica e lunedì poi il Grecale prenderà a spirare con maggiore forza su tutta la Toscana.

Per questo la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice di allerta gialla che interesserà tutta la regione, dalle 13 fino alla mezzanotte, a esclusione della Versilia e della Romagna-Toscana.

In generale comunque sulla Toscana domani domenica 18 gennaio si avrà cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata, tendenza all’aumento della nuvolosità nel pomeriggio a partire dalla costa; nuvoloso in Appennino in particolare sui versanti emiliano-romagnoli della provincia di Firenze e di Arezzo dove non sono escluse deboli nevicate oltre 600-700 metri.

Le temperature avranno un calo nei valori minimi arrivando sotto i 5 gradi, possibili locali gelate nelle zone più riparate dal vento; stazionarie o in lieve diminuzione le massime, con valori generalmente inferiori a 10 gradi.

In provincia di Pisa e in Valdarno cielo nuvoloso in mattinata con progressive schiarite. Sereno in serata. Temperatura comprese tra 5 e 10 gradi.