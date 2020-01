I libri direttamente a casa, ci pensa Just read

I libri arriveranno direttamente a casa per chi abita a Santa Croce sull’Arno. Si chiama Just read il servizio di consegna a domicilio che sarà attivato dalla biblioteca comunale che si occuperà anche del ritiro casa per casa. Le cittadine e i cittadini santacrocesi impossibilitati a recarsi fisicamente in biblioteca potranno telefonare o scrivere un’email per farsi portare un libro da prendere in prestito o per ritirare un libro da restituire. Un servizio efficiente, che garantisce la consegna nell’arco di uno o due giorni dalla prenotazione per tutti i libri disponibili.

Il servizio è rivolto a residenti e domiciliati nel comune di Santa Croce sull’Arno che abbiano difficoltà motorie o di altro genere e che non possono, quindi, recarsi in biblioteca. Se un utente non risulta già iscritto al servizio verrà registrato al momento della prima consegna, compilando il modulo di iscrizione.

I libri disponibili in biblioteca verranno consegnati il giorno stesso della richiesta o il giorno successivo in orario concordato. Il materiale non disponibile verrà richiesto in prestito ad altre biblioteche direttamente dalla biblioteca comunale e sarà consegnato entro due giorni dall’arrivo. Il prestito ha la durata di 30 giorni e può essere rinnovato in assenza di prenotazioni.

Per richiedere i libri a domicilio alla biblioteca comunale Adrio Puccini di Santa Croce sull’Arno si possono contattare i numeri di telefono 0571 30642 oppure 0571 389850, o scrivere un’email a biblioteca@comune.santacroce.pi.it.

“Leggere è come respirare – commenta il Sindaco di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda -: bisogna farlo costantemente, e se si sta bene viene naturale. Per questo abbiamo voluto che questo servizio fosse attivato a Santa Croce sull’Arno. Coi libri a domicilio le persone che si spostano con difficoltà, soprattutto nei periodi caldi d’estate e freddi d’inverno, potranno continuare a coltivare un hobby importantissimo per tenere la mente allenata e viaggiare con il cuore e con la mente. Ci auguriamo che questo servizio incontri le esigenze degli utenti più affezionati, e che possa conquistarne di nuovi”.