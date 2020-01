Un campo di alta pressione su gran parte del continente europeo e sulla nostra penisola caratterizza la situazione meteo mediterranea, mantenendo sull’Italia cielo sereno e temperature pittosto basse basse.

In Toscana domani giovedì 23 gennaio, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con nebbie mattutine nei fondovalle in lento dissolvimento.I venti saranno deboli variabili sulle zone interne. Le temperature saranno stazionarie nei valori minimi, le massime potrebbero subire un lieve calo.

Nel Valdarno inferiore la nottata e la mattina saranno caratterizzati dalla presenza di nebbie e foschie che si dissolveranno nel pomeriggio, per riapparire in serata al calo termico. Cielo sereno. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime non oltre 12 gradi.