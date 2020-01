Problemi tecnici a Fucecchio, uffici chiusi

Il comune di Fucecchio ha chiuso temporaneamente i suoi uffici per l’impossibilità di usare il computer. Le cause sarebbero dei problemi tecnici alle procedure informatiche e per questo gli uffici non sono in grado di garantire il normale svolgimento delle attività di sportello. L’amministrazione comunale si scusa per il disagio. Tutti gli aggiornamenti sono comunicati sul sito del comune e sulla sua pagina facebook.