Giorno della memoria, consiglio comunale aperto a San Miniato

Un consiglio comunale aperto per la giornata della memoria. Questa è una delle iniziative promossa dal comune di San Miniato per le celebrazioni del 27 gennaio. Un consiglio comunale a cui parteciperanno gli studenti per ricordare le vittime dell’olocausto e le atrocità dei campi nazisti.

Gli appuntamenti iniziano alle 9,30 in piazza Italo Geloni a San Miniato Basso con la deposizione della corona alla pietra monumentale dedicata a Italo Geloni, che fu deportato nei campi di sterminio. Alle 10 la giornata prosegue alle 10 alla casa culturale a San Miniato Basso con la seduta aperta del consiglio comunale, dove interverranno Simone Giglioli sindaco di San Miniato, Vittorio Gasparri presidente del consiglio comunale, monsignor Andrea Migliavacca vescovo di San Miniato e Laura Geloni presidente dell’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti.

Parteciperanno gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, una rappresentanza dei ragazzi che nel 2019 hanno partecipato al viaggio della memoria e gli allievi dell’accademia musicale di San Miniato Basso, diretti da Maria Vignozzi.