Non basta fare la raccolta differenziata dei rifiuti, bisogna farla bene. Con questa convinzione, i soci del Lions Club di San Miniato hanno realizzato uno spot. Con il regista Massimo Corevi, si sono messi in gioco per realizzare un breve filmato che mostra gli errori più comuni, come ad esempio dove vanno messi i cartoni sporchi con dei residui della pizza o unti.

“E non potete immaginare – spiegano i soci – quante persone gettano i capelli e i cotton fioc nel water invece che correttamente nell’indifferenziata. Questi oggetti finiscono direttamente in mare, nelle nostre spiagge e sui nostri fondali. Quante volte, invece, l’olio usato per cucinare per pura pigrizia lo buttiamo o nel lavandino o nel water? Vi siete mai chiesti questo cosa provoca? Che una volta raggiunto un qualsiasi specchio d’acqua, l’olio creerà una sottile pellicola superficiale impermeabile che impedirà l’ossigenazione. E tutto questo solo ed esclusivamente a danno nostro.

Per ovviare a tutti questi errori e per cercare di salvaguardare il nostro unico pianeta il Lions Club San Miniato ha voluto girare questo piccolo spot sulla corretta raccolta differenziata. Il video, già girato, è in fase di montaggio.