Erik riporta San Miniato a Un Posto al Sole

“Pensavo di buttarmi con il paracadute all’altezza di San Miniato“. In una sola frase, a Un posto al sole tornano Erik Tonelli e la città della rocca.

Nell’episodio della soap italiana di stasera 24 gennaio, sull’aereo che da Berlino riporta a Napoli Serena e Irene, c’è anche Leonardo-Erik. Una sorpresa per lei, certo, ma anche per chi era davanti alla tv e già da qualche episodio si chiedeva se e quando avrebbe rivisto l’attore di San Miniato.

Ed eccolo lì, fino all’ultima scena, in un finale di puntata che promette fuoco e fiamme. Ma che apre anche a scenari molto diversi: i fan di Erik sperano già.

Ai samminiatesi intanto, basta la parola per emozionarsi. Chissà che dopo l’apparizione alla Mostra Mercato, la citazione non fosse un omaggio. E chissà, a quel punto, che Alberto Rossi- Michele non decida di nominare San Miniato per la terza volta.