Centro medico, raccolte firme al mercato per scongiurare la chiusura

“Vi invitiamo a partecipare all’iniziativa per non lasciare nulla di intentato e far capire davvero il peso della questione al semplice cittadino”. Con questo appello, la consulta territoriale di Ponte a Egola, Stibbio e San Romano invita i cittadini al mercato.

Sabato mattina infatti, al consueto mercato settimanale della frazione di San Miniato, sarà possibile mettere la propria firma nella raccolta in difesa del centro medico.

Posto, infatti, che nessun cittadino resterà senza medico di famiglia, che la scelta di trovarsi in un centro medico è assolutamente privata e che nessuno può obbligare un medico a esercitare all’interno di una struttura, in molti si sono mobilitati affinché quel presidio sanitario non venga smobilitato e si cerchino delle soluzioni.

E ben 400 firme sono state raccolte soltanto il primo giorno. Molto più alto, però, è l’obiettivo degli organizzatori. Sabato mattina, quindi, al mercato sarà presente un banchetto. Per firmare è necessario avere con sé la carta di identità.