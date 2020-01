Lavoro, il comune di Montopoli assume

Un concorso per assumere una persona a tempo pieno e indeterminato, questo l’oggetto del bando pubblicato sul sito dell’Ufficio personale associato del Valdarno. Ad assumere sarà il comune di Montopoli in Valdarno e la figura richiesta è un funzionario di vigilanza di categoria D, un agente di polizia municipale. La scadenza per presentare la domanda è fissata per giovedì 27 febbraio.

L’assunzione di nuovi agenti della polizia municipale rientra nella programmazione del personale per il triennio 2019-2021. Il concorso prevede il superamento di una prova sia orale che scritta oltre al possedimento di requisiti specifici. Le due prove, da superare saranno composte per una parte da domande di cultura generale, e dall’altra di domande riguardanti la figura specifica per cui i candidati concorrono.

Possono partecipare al bando tutti i cittadini italiani e comunitari di almeno 18 anni che possiedono un’idoneità fisica. Inoltre, i partecipanti devono essere iscritti nelle liste elettorali o godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza, non aver riportato condanne penali o essere stati precedentemente licenziati a seguito di procedimenti disciplinari.

Per quanto riguarda i titoli di studio, è richiesto un diploma di laurea, almeno triennale in ambito prevalentemente umanistico. Tutte le informazioni sulle prove e sulle graduatorie saranno pubblicate sul sito dell’ente www.upa-santacroce-montopoli.pi.it.