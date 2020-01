Trofeo città di San Miniato, tre fine settimana dedicati agli amici a quattro zampe

Tre fine settimana intensi per ammirare le capacità dei preziosi amici a quattro a zampe. Sono i giorni del Trofeo citta di San Miniato, giunto alla 20esima edizione organizzato dalla Federcaccia in collaborazione con il Gruppo cinofilo La Serra. Una prova per cani da ferma e da cerca su fagiano (senza sparo) a scopo ripopolamento, nei giorni di sabato 1, domenica 2, sabato 8, domenica 9 e sabato 15 e domenica 16 febbraio.

Il Trofeo, giunto al suo 20esimo anno, è riconosciuto come una manifestazione di prestigio e riscuote consensi non solo dagli addetti ai lavori, ma anche da ogni appassionato di cinofilia. Gli scopi della manifestazione sono molteplici, fra cui quello di dimostrare come il territorio del comune di San Miniato possieda zone adatte per lo svolgimento di gare di questo livello, oltre ad avere un gruppo coeso di cacciatori, in grado di supportare con la massima disponibilità e professionalità sia i concorrenti con i loro ausiliari, sia tutti coloro che parteciperanno come semplici spettatori, invocando quella ospitalità e convivialità di cui il cacciatore ne è degno interprete.

Negli intenti della Federcaccia, la manifestazione, che ha le caratteristiche di una manifestazione cinofila-sportiva, potrebbe richiamare i principali nomi della cinofilia regionale, fiore all’occhiello nelle competizioni nazionali e internazionali. Inoltre, l’obiettivo è quello di suscitare l’interesse dei cacciatori, che sono il fulcro dell’attività venatoria.

La manifestazione è suddivisa in 8 categorie fra cani da ferma (Professionisti, Garisti inglesi, Garisti continentali, Cacciatori, Giovani) e cani da cerca (Libera, Cacciatori, Giovani). I trofei saranno assegnati a coloro che sommando i migliori punteggi, per ciascuna categoria risulteranno i vincitori assoluti. Verrà assegnato anche in premio ai singoli vincitori per categoria al termine del trittico di gare. La premiazione finale verrà effettuata in occasione dell’annuale pranzo fissato per domenica primo marzo 2020, a cui sarà presente il presidente nazionale della Federcaccia Massimo Buconi, insieme ai dirigenti locali e provinciali.

Lo spirito conviviale di cui la manifestazione, sostanzialmente, si impronta è rivolto al più ampio coinvolgimento del cacciatore quale principale attore e gestore del territorio, oltre a dare una concreta dimostrazione di come il collante culturale stia caratterizzando un settore importante come quello cinofilo – sportivo che rende oggi la Federcaccia di San Miniato un soggetto attivo e impegnato, non solo sotto il profilo della rappresentanza, per la difesa della caccia e per il rilancio della sua funzione sociale, ma anche come espressione viva e vitale di un mondo venatorio che mostra l’immagine di se stesso anche a coloro che oggi guardano con diffidenza la caccia ed i cacciatori.

Infine, un messaggio che Federcaccia vuole trasmettere a coloro che “ci conoscono poco”, è che la loro presenza è fondamentale per il corretto equilibrio del patrimonio faunistico per il quale è sempre più necessario un indirizzo di gestione.