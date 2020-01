Una vita per la scuola, Cinzia se n’è andata nella notte

Era “innamorata della scuola” Cinzia Donasoldi, 45 anni di Galleno, insegnante di sostegno nella scuola dell’infanzia che è venuta a mancare improvvisamente nella notte tra 28 e 29 gennaio. La racconta così il padre Renzo, ex assessore allo sport e consigliere comunale di Castelfranco di Sotto.

Una malattia di stagione, sembrava, ma che per Cinzia è stata fatale. Tremenda e devastante per chi oggi la ricorda.

Alle 6,30 è andata in bagno ed è caduta. È rimasta a terra senza dare segni di vita per minuti interminabili, il tempo che arrivasse l’ambulanza con a bordo il medico per rianimarla. “Quel medico per noi è stato come un santo – ricorda Renzo -. Ha fatto un lavoro eccellente, ma non è bastato. L’hanno portata a Empoli, ma ormai non c’era nulla da fare”.

Lo strazio delle parole di un padre, distrutto per l’enorme perdita, che trova comunque la lucidità per ringraziare il medico, di cui però “non conosco il nome e non so come ringraziarlo”.

“Venerdì è andata a scuola e aveva un po’ febbre – ha detto Renzo Donasoldi -, ma in casa anche mio figlio e il compagno di Cinzia avevano un po’ di influenza, nessuno immaginava che potesse degenerare. Anche i dottori ci avevano detto che era una semplice influenza di stagione. Poi nella notte un aggravamento per cui ha iniziato a respirare male. Abbiamo chiamato un dottore per visitarla che si è accorto che qualcosa non andava con i suoi polmoni. La sera stessa volevamo portarla all’ospedale, ma lei ci ha detto che ci sarebbe andata la mattina dopo”.

Prima commessa in un negozio, Cinzia era riuscita a coronare il suo sogno di fare l’insegnante nel sostegno e come supplente, salendo via via nelle graduatorie. Quest’anno era particolarmente intenso per il suo lavoro, essendo riuscita a ottenere molte ore settimanali. Cinzia lascia il fratello Fabio e i genitori Renzo e Marisa.

Al cordoglio si unisce Gabriele Toti, sindaco di Castelfranco: “Una dolorosa perdita – ha detto – che colpisce un amico e tutta la comunità. Renzo è stato per tanti anni al mio fianco e la perdita improvvisa di Cinzia ha lasciato tutti senza parole”.

È stata allestita la camera ardente accanto al cimitero di Altopascio. Il funerale sarà celebrato nella chiesa di Galleno domani, giovedì 30 gennaio alle 15.