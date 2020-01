Ci sarà anche Fucecchio al progetto mondiale per promuovere il Giacobeo del 2021 di Santiago di Compostela, un flash mob artistico durante il quale sarà realizzata l’infiorata più grande del mondo: in contemporanea, in tutti i Paesi che hanno aderito all’iniziativa, verrà realizzata un’infiorata con lo scopo di celebrare e promuove il Cammino di Santiago.

L’appuntamento è fissato per il 24 e 25 luglio 2021. Più di 150 località in 18 Paesi del mondo hanno già aderito al progetto, di cui oltre 30 in Italia: tra queste anche Fucecchio con il Gruppo infioratori della pro loco. “Siamo onorati di partecipare a questo progetto mondiale – racconta Antonella Gorgerino, consigliere delegato all’Infiorata – e orgogliosi di farne parte insieme ai migliori gruppi italiani ed internazionali”.

Per promuovere il Giacobeo 2021 è nato un apposito comitato con sede a Ponteares, in Spagna, la “Comision Gestora de Entidades Alfombristas del Camino de Santiago” di cui fanno parte infioratori provenienti dai più svariati Paesi del mondo: Argentina, Brasile, Ecuador, Cile, Honduras, Guatemala, India, Messico, Nicaragua, Panama, Perù, Germania, Polonia, Spagna, Portogallo e, chiaramente, Italia.

A cavallo tra il 24 e il 25 luglio 2021 tutti i Paesi che hanno aderito al progetto realizzeranno un disegno comune legato al Cammino di Santiago, ognuno con la propria tecnica e il proprio stile, dando così vita ad una vera e propria infiorata mondiale.