Le situazioni più urgenti sono tre. Ma la lista delle strade in situazioni critiche stilata dal sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli alla Città Metropolitana di Firenze è più lunga di così.

Le situazioni più urgenti secondo Spinelli risultano al momento essere tre: la Sr 436 in prossimità del nuovo ponte sull’Arno a San Pierino dove il manto stradale e il sottofondo sono completamente deteriorati con grave compromissione della sicurezza stradale anche per i grandissimi volumi di traffico al quale la strada è sottoposta, la Sp 111 per Massarella in prossimità del ponte sul canale Usciana in località Cavallaia dove sono presenti lesioni e avvallamenti e dove le protezioni del ponte sono rovinate e in alcuni punti addirittura mancanti o sostituite con transenne e la Sp 15 Romana Lucchese con l’asfalto gravemente deteriorato in vari punti sia nel tratto compreso tra Ponte a Cappiano e Vedute sia nel tratto tra Vedute e Galleno.

Foto 3 di 3





A questo proposito esiste un vecchio progetto del 2009, realizzato dal Circondario Empolese Valdelsa, che prevedeva l’allargamento della sede stradale tra la località Vedute e la frazione di Galleno, la creazione di una rotatoria sull’incrocio di Vedute all’intersezione con la SP 60 e la SP 61 e l’inserimento di guard rail sui tratti di strada più pericolosi. Un progetto mai realizzato che oggi appare ancor più necessario.

Oltre a queste tre urgenze, ci sono poi altre criticità per le quali il sindaco ritiene necessario l’intervento della Città Metropolitana. Sulla Sp 60 Pesciatina, ad esempio, dove la pericolosità della strada è data dai profondi dislivelli tra la carreggiata e le relative banchine, che in alcuni punti raggiungono anche i 20 centimetri. Sempre sulla Sr 436 poi, in via Pistoiese a Botteghe, il manto stradale si trova nuovamente rovinato dalle pessime condizioni del sottofondo nonostante il rifacimento risalga a pochi anni fa.

“Siamo fiduciosi che questi interventi, assolutamente necessari per la sicurezza dei cittadini, trovino presto la loro attuazione – spiega il sindaco – visto che, grazie alla riorganizzazione della Città Metropolitana, molte competenze sono state delegate ai sindaci dei singoli territori e quindi maggiormente consapevoli delle necessità e delle criticità. Nello specifico la viabilità dell’Empolese Valdelsa è stata delegata a un primo cittadino a noi vicino come il sindaco di Certaldo”.

Il tratto conclusivo della Sr 436, quello al confine con San Miniato, è già interessato da un percorso istituzionale con l’assessorato regionale alla viabilità, che prevede la realizzazione dell’ampliamento della sede stradale e di piste ciclopedonali con progettazione, direzione lavori e stazione appaltante a carico del Comune di Fucecchio e un finanziamento già suddiviso tra enti. “Anche in questo caso – conclude il sindaco – chiediamo alla Città Metropolitana di fare la propria parte in tempi rapidi”.