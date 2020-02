Via i topi da Ponte a Elsa

Ponte a Elsa chiuderà il ciclo il prossimo 26 febbraio. Per l’anno 2020, nel mese di febbraio, sarà eseguito il secondo ciclo di derattizzazione territoriale nel comune di Empoli. Le attività di monitoraggio del territorio e di trattamento continuano in maniera costante come sempre.

Il personale della ditta incaricata effettua controlli attenti e puntuali sul consumo delle esche nei distributori che sono posizionati su tutto il territorio comunale e, laddove è necessario, provvede ad integrarlo.

Gioved 6 febbraio si inizia da Fontanella, Sant’Andrea, Pianezzoli, Molin Nuovo, Bastia, Monterappoli, Marcignana, Pozzale, Casenuove, Villanuova. Mercoledì 12 febbraio si continua con Serravalle, Tinaia, Pontorme, Cortenuova, Empoli e mercoledì 19 febbraio Avane, Ponzano, Carraria, Santa Maria, Pagnana.

Il ciclo termina mercoledì 26 febbraio con Cerbaiola, Terrafino, Corniola, Brusciana, Ponte a Elsa, Martignana.