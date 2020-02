Efficientamento energetico, l’Unione inquilini lancia l’appello ai comuni

Una petizione per tutti i comuni del comprensorio del Cuoio. È quella lanciata dalla sezione di Pisa dell’Unione inquilini per investire nelle opere di efficientamento energetico di edifici e dell’illuminazione pubblica.

“Con l’ultima legge di bilancio – dicono dalla sezione del Valdarno inferiore dell’Unione inquilini, presieduta da Luca Scarselli – sono stati assegnati ai comuni 500 milioni di euro come contributi per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico. In particolare, le risorse sono finalizzate al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), all’efficientamento dell’illuminazione pubblica e l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”.

“Abbiamo chiesto a gran voce – continuano dall’Unione inquilini – ai comuni del comprensorio del Cuoio che vengano subito individuati i caseggiati di case popolari dove prevedere interventi di efficientamento energetico al fine di superare le caldaie centralizzate, le caldaie obsolete o l’assenza di riscaldamento, programmando così interventi per il riscaldamento autonomo a gas e o anche attraverso fonti di energia rinnovabili. In modo che gli assegnatari di alloggi popolari possano ottenere la riduzione dei costi di riscaldamento, con la garanzia di non passare eventuali inverni al freddo”.

“La nostra iniziativa – concludono – è portata avanti dall’Unione inquilini a livello nazionale in modo da poter utilizzare questi interventi anche come momento di sviluppo economico e volano occupazionale creando pure posti di lavoro e ottenendo al contempo città ‘più green’ e meno inquinate”.