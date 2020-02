Si può imparare in tanto modi. E quello che ieri 5 febbraio ha coinvolto i bambini della scuola dell’infanzia l’Albero Azzurro dell’istituto comprensivo di Santa Croce sull’Arno è uno dei più divertenti. I bambini, infatti, sono andati a conoscere la Croce Rossa di Castelfranco di Sotto, hanno fatto un giro nell’ambulanza e hanno incontrato i volontari, che gli hanno spiegato quali sono le loro attività.

L’iniziativa delle insegnanti del plesso, concordata con il dirigente Alessandro Imperatrice e in collaborazione con i volontari della Croce Rossa, è nata per avvicinare le associazioni del territorio ai bambini, per insegnare nozioni minime di primo soccorso, gestire semplici situazioni di infortunio e simulazione della chiamata al 118.

Foto 3 di 4







Il personale di Cri ha risposto alle domande dei bambini su mansioni, ruoli e storia della Croce Rossa. Poi tante altre attività in un percorso ricco di esperienze ed emozioni. Particolarmente gradita dai piccini, la presenza di un’ambulanza e un mezzo della protezione civile le cui funzioni sono state spiegate dai volontari. Tutti i bimbi hanno fatto un “tour ambulanza”, hanno esplorato il vano sanitario per osservare gli strumenti che lo caratterizzano, dal borsone sanitario alle barelle e tanto altro. Inoltre gli alunni hanno visionato il mezzo della protezione civile.

L’incontro ha avuto successo grazie alla professionalità degli operatori che hanno saputo trasformare un momento ludico in qualcosa di istruttivo ed educativo, hanno fatto divertire i bambini e contribuito a creare un’atmosfera positiva e serena. L’incontro ha contribuito ad aggiungere un altro tassello all’offerta formativa ed è inserito all’interno della programmazione didattica “Piccoli cittadini del mondo” sull’educazione civica e di cittadinanza.

Le insegnanti ringraziano il dirigente Alessandro Imperatrice, i volontari della Croce Rossa Camilla Di Sibio, Chiara Pierozzi, Erika Lazzeri, Francesca Dainotto, Irene Volpi, Luca Stefanelli, Marco Di Somma, Massimiliano Bagni, Rosa Vetrano, Rosalba Rigatti, Simone Niccolai, Simone Vignoli e i consiglieri incaricati del progetto Monica Marianelli, Laura Mazzanti.