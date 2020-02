Quattro nuove piante ai bambini per Carnevale

Quattro nuove piante nell’area verde di via Mulinaccio e poi altre, da piantumare in una zona da individuare. Il carnevale a San Romano lascia il segno, nel senso che l’associazione culturale del Carnevale Sanromanese, insieme all’amministrazione comunale di Montopoli Valdarno, organizza un’iniziativa in favore della salvaguardia dell’ambiente e della valorizzazione del verde pubblico.

Domani sabato 8 febbraio alle 10,30 le bambine e i bambini delle classi vincitrici del concorso legato al carnevale delle scuole di Angelica e San Romano, interreranno quattro nuove piante nell’area verde di via Mulinaccio. “Il progetto – spiega Aldo Rosini, presidente dell’associazione – voleva rendere protagonisti di un intervento concreto anche i più piccoli ma non solo: ad ogni studente, mercoledì 12 febbraio, sarà consegnata anche una piccola piantina da custodire e far crescere. Lo scorso anno i carri sono stati realizzati con materiale completamente riciclato. Del resto, da sempre sono costruiti rigorosamente in legno e cartapesta, mentre la colla viene realizzata con un mix di farina e acqua: il tutto, ovviamente, riciclabile”.

Un progetto che coinvolge le scuole e le associazioni. “L’amministrazione ha voluto – spiega l’assessore Cristina Scali – fortemente valorizzare questo percorso sinergico tra l’associazionismo e gli studenti del nostro territorio a questi ultimi, inoltre, sarà dedicata la targa che sarà installata per ricordo di questa iniziativa”. Un’iniziativa che l’assessore elogia soprattutto per il suo valore formativo.

Ma l’intervento servirà anche al miglioramento e al rinfoltimento del verde pubblico. “Il nostro impegno – spiega l’assessore Alessandro Varallo –, come nella passata legislatura, è quello di rendere sempre più vivibili le aree verdi del territorio, anche attraverso la piantumazione di nuovi alberi ad esempio, per le piantine consegnate alle bambine e ai bambini, l’amministrazione si adopererà per cercare uno spazio idoneo dove collocarle, qualora non fosse loro possibile farlo nella propria abitazione”.