Attesa per il derby Empoli Pisa, viabilità e sicurezza

C’è attesa per la gara di serie B allo stadio Castellani di Empoli. Un derby, quello Empoli Pisa in programma domenica 16 febbraio alle 21, che richiede particolari misure di sicurezza e modifiche alla viabilità, per permettere a tutti di godersi la festa.

Sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su via Bisarnella e viale Olimpiadi. I cancelli dell’impianto saranno aperti dalle 19 e la ripresa della normale circolazione avverrà poco dopo le 23,30. Il traffico lungo la strada Tosco Romagnola non subirà modifiche, la circolazione non sarà chiusa per il deflusso dei tifosi ospiti.

I tifosi del Pisa dovranno usare lo svincolo Empoli est della superstrada FiPiLi per raggiungere lo stadio ‘Castellani’ e anche per riprendere la strada verso casa. Sono attesi da Pisa poco meno di 800 tifosi, tanti sono i biglietti messi a disposizione per i sostenitori in trasferta che saranno ospitati nel settore di Curva Sud.

Quel settore, secondo l’ultima Commissione Provinciale di Vigilanza della Prefettura di Firenze, può ospitare poco meno di 800 persone, questa la capienza di posti consentita dopo l’installazione (in un solo ‘spicchio’ della Curva), secondo la nuova normativa, di posti a sedere con schienale.

Da parte della Questura di Firenze saranno impegnati circa un centinaio di uomini delle forze dell’ordine per assicurare l’ordine pubblico sulle strade limitrofe allo stadio e intorno all’impianto sportivo.