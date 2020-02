Un contributo per il pumino nuovo, l’aiuto di Acquarno alla Pubblica assistenza

“Il nostro è un contributo, a prescindere dal valore che non ha importanza, che ci auspichiamo serva a stimolare anche altre associazioni”, sono le parole di Flavio Baldi, consigliere d’amministrazione del consorzio Acquarno che oggi, mercoledì 12 febbraio ha consegnato l’assegno al presidente della Pubblica assistenza di Santa Croce sull’Arno Marco Remorini, alla presenza del presidente del consorzio Acquarno Lorenzo Mancini.

“La Pubblica assistenza di Santa Croce – ha detto Baldi – ha fatto una richiesta alle associazioni per l’acquisto di un pulmino per il trasporto di disabili per attività sportive e ricreative. Ha chiesto anche al consorzio Acquarno che nell’ultimo consiglio d’amministrazione ha approvato un contributo, non importa dire quanto.

Con questo Acquarno partecipa a un’iniziativa benefica affinché anche altri enti a cui è stato richiesta la partecipazione si rendano disponibili, anche con poco”.