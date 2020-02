Ospedale di San Miniato, ambulatorio chiuso per un giorno

Per la sola giornata di domani martedì 18 febbraio, l’ambulatorio prelievi dell’ospedale di San Miniato resterà chiuso.

Sono infatti necessari lavori di pavimentazione nell’atrio del presidio. L’accesso all’ambulatorio è su prenotazione per cui per la giornata di domani non sarà possibile effettuare l’appuntamento tramite Tupassi.

Le persone che hanno già prenotato sono state tutte contattate. Terminati i lavori di pavimentazione di domani, l’attività dell’ambulatorio riprenderà come di consueto.