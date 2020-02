Empoli premia Federico, atleta della Canoa San Miniato

Federico Antenori, atleta della Canoa San Miniato, è tra i premiati di Una città per lo sport, dedicato ad Albano Aramini come omaggio agli atleti di Empoli.

Antenori ha vinto il titolo italiano nella specialità K1 canoa veloce ed è da sette anni ai massimi livelli della canoa veloce in Italia.

La cerimonia di consegna si svolgerà al cinema ‘La Perla’ di Empoli lunedì 23 marzo alle 21,15. Oltre ai premi agli sportivi, in accordo con la Commissione assegnataria, sarà consegnato per la quarta volta anche il riconoscimento per la sesta sezione intitolata ad Antonio Bassi, che si propone di premiare la realtà giornalistica che ha raccontato lo sport empolese nel modo più significativo.

Federico sarà premiato nella terza sezione, come atleta che ha conseguito il miglio risultato a livello agonistico.