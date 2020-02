Nuovi marciapiedi, ma anche attraversamenti pedonali illuminati, cartelli bifacciali per invitare le auto a rallentare e rampe per consentire la salita e la discesa dai percorsi anche ai diversamente abili. Sono i lavori in corso nel comune di Fucecchio, iniziati da oggi 18 febbraio a le Vedute, sia sulla strada provinciale 15 Romana Lucchese che sulla strada provinciale 60 Pesciatina.

Il progetto prevede il rifacimento totale dei camminamenti per circa 600 metri su due assi: quello lungo la Sp 15, da via del Borgo fino al piazzale antistante il Nuovo Circolo Le Vedute, e quello dall’incrocio tra la Sp 61 per Poggio Adorno con la Sp 15 fino alla scuola materna, lungo la Sp 60.

I lavori, che hanno un costo previsto di 85mila euro, serviranno soprattutto a mettere in sicurezza i percorsi dotando gli attraversamenti stradali di rampe per diversamente abili e di lampioni che illuminano le strisce pedonali. Sempre per aumentare la sicurezza su questo tratto di strada verranno inseriti dei cartelli lampeggianti che invitano i veicoli a rallentare in prossimità dell’incrocio.

“Si tratta di un lavoro molto importante per Vedute – spiega il sindaco Alessio Spinelli – perché permetterà ai cittadini di muoversi in un contesto più sicuro tra le varie attività che si trovano al centro della frazione, penso principalmente alla scuola, alla strada che conduce alla chiesa e lungo la Sp 15 fino al piazzale antistante il circolo. Dopo questo intervento sicuramente il contesto sarà decisamente migliore. Ma non vogliamo fermarci qui. Stiamo sollecitando ripetutamente la Città Metropolitana di Firenze per poter arrivare alla progettazione della rotatoria che possa sostituire l’incrocio al centro dell’abitato. Con la prossima realizzazione della nuova scuola, la rotatoria andrebbe a rappresentare il tassello conclusivo di una bella operazione di restyling e messa in sicurezza della viabilità in una delle frazioni collinari di Fucecchio”.