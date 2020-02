Tesseramento Anpi, la sezione di Santa Croce apre le sue porte

In occasione delle giornate del tesseramento 2020 sabato 22 febbraio la sezione Anpi di Santa Croce sull’Arno apre le sue porte per rinnovare la tessera o per iscriversi per la prima volta.

Su corso Giuseppe Mazzini nella sede dell’Associazione nazionale partigiani italiani, dalle 10 alle 12, l’appello a tutti e tutte è quello di iscriversi anche per fare festa.

“Le partigiane e i partigiani ci hanno regalato la libertà e la democrazia – dicono dalla sezione santacrocese -, ora dobbiamo difenderla e diffonderla. Per i diritti delle donne e contro la violenza e il femminicidio. Contro il razzismo e per costruire l’accoglienza. Per fare resistere ed esistere l’umanità e la pace. Per dare forza all’antifascismo dando conoscenza della Costituzione. Con questi nostri impegni chiediamo l’adesione all’Anpi”.