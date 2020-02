Crollo del muro a Montelupo, le famiglie tornano a casa

Domani 26 febbraio potranno rientrare nelle loro abitazioni le famiglie evacuate a seguito del crollo del muro di via Marconi a Montelupo fiorentino https://www.ilcuoioindiretta.it/dalla-provincia/2019/12/10/paura-a-montelupo-per-il-crollo-di-un-muro-di-contenimento/69794/.

Si è infatti conclusa la fase di consolidamento del versante e da domani mercoledì 26 febbraio finalmente i cittadini potranno tornare a casa. Si tratta di 12 cittadini di 6 nuclei familiari che dal 10 dicembre 2019 sono fuori dalle loro abitazioni per motivi di sicurezza, a seguito del crollo del muro in via Marconi. L’amministrazione comunale si è fatta carico della sistemazione di tutti i nuclei in questi mesi e ha cercato di velocizzare per quanto possibile le operazioni di ripristino.

Lo stanziamento regionale di 520mila euro ha reso possibile l’avvio dei lavori con la procedura di somma urgenza. La messa in sicurezza dell’area, iniziata intorno alla metà di gennaio, prevede una tecnica chiamata “Soil Nailing” cioè la collocazione sul versante di una rete chiodata, oltre alla realizzazione di un muro di 4,5 metri, alto come la porzione in pietra che gli sta accanto. Inoltre sarà consolidata la porzione di muro che non è crollato e su cui è rimasto parte dell’opera realizzata dall’artista Ligama. Infine è previsto lo smantellamento dei gabbioni metallici attualmente presenti nella parte alta del versante.