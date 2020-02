Guasto imprevisto, Ponte a Egola e San Romano senza acqua

A causa di un guasto imprevisto verificatosi nella mattina di oggi mercoledì 26 febbraio, sulla rete di distribuzione nel comune di San Miniato, è attualmente in corso una interruzione idrica a Ponte a Egola, San Romano Basso, via Arginale Ovest nel comune di San Miniato e in Lungarno Guicciardini nel comune di Montopoli nel Valdarno.

I tecnici sono già sul posto e, dopo aver individuato l’origine del guasto, stanno procedendo ora all’intervento di riparazione. Il ripristino del servizio è al momento previsto intorno alle 14. Qualora si rendesse necessario un sensibile prolungamento dei lavori, il gestore idrico ne darà opportuna comunicazione nelle prossime ore.

Nel tentativo di limitare i disagi agli utenti sarà allestito un punto di approvvigionamento idrico sostitutivo mediante un’autobotte collocata in piazza Guido Rossa a Ponte a Egola.

Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.