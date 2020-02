Santa Maria a Monte, conclusi i lavori per l’ampliamento del cimitero

Sono 46 i defunti già tumulati in via provvisoria che troveranno spazio nella nuova ala del cimitero di Santa Maria a Monte. Sono infatti, conclusi i lavori per l’ampliamento della nuova ala del cimitero e sono in corso le pratiche per gli spostamenti delle salme tumulate provvisoriamente in passato.

I lavori per effettuare gli spostamenti termineranno nel giro di 3 mesi al massimo. “L’ampliamento – spiega l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Lucchesi – ha visto la costruzione di 340 nuovi loculi di cui 120 sono in fase di ultimazione con una spesa totale di 640mila euro. Questi si aggiungono a circa 2800 loculi costruiti a partire dagli anni ’90. Inoltre è stato realizzato un nuovo campo comune con 38 posti in terra e 17 tombe per una spesa di 48mila euro”.

“Un ulteriore traguardo – per la sindaco Ilaria Parrella – per questa amministrazione che si è trovata a gestire l’ampliamento dei principali cimiteri del comune. Parallelamente ai lavori di ampliamento del cimitero abbiamo già provveduto e altri lavori sono in programma per la sistemazione della parte esistente. L’intenzione è quella di procedere in maniera graduale per gli edifici che necessitano di importanti lavori”.