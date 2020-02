Una vita nella Municipale, Gori va in pensione

Oggi 29 febbraio è l’ultimo giorno di servizio nella polizia municipale per Silvano Gori. Originario di Prato è entrato in servizio nel 1981, non ancora trentenne (è nato nel 1953), come vigile motociclista a Fucecchio, passato poi nel corpo dell’Unione dei comuni Empolese Valdelsa.

Ha sempre svolto servizio esterno in pattuglia, viabilità e rilievo sinistro stradali. Negli ultimi anni si occupava degli accertamenti anagrafici, un compito non semplice e delicato visto il totale cambiamento sociale della città. Grande appassionato di musica e di tecnologia, sposato con Patrizia di Fucecchio, è padre di Elena e Matteo.

Una famiglia stimata la loro, apprezzata e conosciuta, in particolare nella contrada Porta Raimonda di cui fanno parte. A lui il ringraziamento dell’amministrazione comunale e del sindaco Alessio Spinelli per questi lunghi anni di onorata carriera al servizio della città e del territorio.