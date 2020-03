Una nuova perturbazione sarà in transito sulla Toscana nella seconda parte della giornata di domani 5 marzo a partire dalle zone di nord ovest. La sala operativa della protezione civile della regione Toscana ha infatti emesso un codice giallo per rischio idrogeologico con validità dalle 17 di domani giovedì 5 marzo e fino alle 8 di venerdì 6 marzo.

Le zone particolarmente interessate sono quelle nord occidentali della regione. Le precipitazioni saranno in transito dalla tarda mattinata dalle zone nord occidentali e in estensione graduale al resto della regione.

Piogge più abbondanti sono attese in serata sulle province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia e Prato in particolare sui rilievi. Sempre per la serata di domani previste raffiche di vento sulla costa e sulle zone collinari, sui crinali dell’Appennino settentrionale e sulle zone pianeggianti. Mare molto mosso sempre dalla serata di domani.