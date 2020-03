A scuola nonostante il coronavirus: didattica a distanza a Santa Croce sull’Arno

Non sono in classe, ma a lezione si. L’istituto comprensivo di Santa Croce sull’Arno si è attivato per la didattica a distanza.

Le condizioni di emergenza, infatti, obbligano alla sospensione delle attività didattiche ma non necessariamente alla chiusura totale del servizio essenziale che è la scuola, per i ragazzi e per il territorio. “Grazie all’avvio – spiegano dalla scuola – dell’uso del registro elettronico è stato possibile aderire a tale iniziativa, come da indicazioni del Dpcm 4 marzo 2020”. Oggi il team digitale dell’Istituto, coordinato dall’animatore digitale Gabriele Falchi con la presenza del dirigente Alessandro Imperatrice, si è riunito per programmare le procedure da adottare per la didattica online da condividere con le famiglie degli alunni di ogni ordine e grado.

Pensando anche alla scuola dell’infanzia, dove i docenti continueranno a mandare video e filmati per restare in contatto con i bambini affinché, questo periodo di difficoltà e di sospensione della didattica, sia un modo per star vicini ai propri alunni in assenza di un luogo fisico in cui ritrovarsi. I docenti di tutti i gradi scolastici si sono mostrati subito entusiasti e disponibili ad attivare ogni forma di didattica a distanza, in quanto viene considerata un’opportunità e uno stimolo per la crescita professionale.