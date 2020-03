Capanne, gel disinfettante gratis per chi acquista in farmacia

E’ un omaggio per chiunque fa acquisti in farmacia. La farmacia comunale Civitas di Capanne di Montopoli Valdarno ha deciso di contattare un’azienda specializzata nella produzione di un gel disinfettante ed emolliente per creare una linea. L’obiettivo non è tanto dare sostegno alla domanda, quanto piuttosto di dare la possibilità a tutti di procurarsi un flacone di gel, che è in regalo.

“L’emergenza non può e non deve diventare un business – spiega la direttrice Annalisa Pacini –. La nostra farmacia ha un ruolo importante nel tessuto sociale del Comune di Montopoli, che abbiamo voluto ribadire anche con il nuovo orario ad apertura continuata, dal lunedì al sabato dalle 8 del mattino alle 20″. I pezzi ordinati e prodotti, al momento, sono 500.

“Volevamo – aggiunge il sindaco Giovanni Capecchi – mandare un messaggio rassicurante e contrastare, nel nostro piccolo, la speculazione che ha fatto salire ingiustificatamente i prezzi di prodotti basilari come i gel disinfettanti in un momento di bisogno la farmacia comunale dimostra così di non avere solo un profilo sanitario, ma anche un ruolo e una vocazione sociale per tutto il territorio”.

Capecchi ha intanto firmato il Decreto per l’adozione di misure di contrasto e di prevenzione in tema di emergenza epidemiologica da coronavirus. A Montopoli restano aperti al pubblico gli uffici comunali subordinatamente all’osservanza delle misure di prevenzione. Per quanto riguarda altre strutture pubbliche, queste resteranno aperte e svolgeranno la propria attività attraverso l’adozione di precauzioni e comportamenti che evitino affollamento e il mancato rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.

La biblioteca comunale in via Bulignano rimane aperta per le attività di prestito librario, con limitazione degli accessi e contenimento dei tempi di permanenza allo stretto necessario e in base all’esigenza della distanza di sicurezza interpersonale. Non saranno consentite, invece, le attività di studio e di lettura, le conferenze, convegni o altri eventi previsti o anche già programmati. Per quanto riguarda, il Museo Civico ed il Punto informativo nel centro storico di Montopoli, questi resteranno aperti in relazione agli spazi e alle capacità organizzative, disponendo comunque che l’accesso venga consentito ad un solo utente alla volta così come lo Sportello Informagiovani e il Centro Giovani di San Romano.