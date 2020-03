Lavori Acque Spa, rubinetti chiusi lunedì in tre strade a Castelfranco

Lunedi prossimo (9 marzo), per un intervento programmato sulla rete sarà tolta l’acqua dalle 9 alle 16 in via Magellano, Salvo D’Acquisto e Vespucci nel comune di Castelfranco di Sotto.

Lo comunica Acque SpA e aggiunge che al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, martedì 10 marzo, negli stessi orari. Per chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800.983389.