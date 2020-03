Esortazioni alla preghiera e messe in diretta Facebook. Dopo le misure adottate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte che è entrato in vigore stamattina martedì 10 marzo, ci sono delle modifiche che riguardano anche l’accesso nelle chiese e le modalità di svolgimento delle celebrazioni. L’unità pastorale di Santa Maria a Monte, Cerretti, Montecalvoli, San Donato ha comunicato le nuove disposizioni da adottare da oggi fino al 3 aprile salvo ulteriori proroghe. Disposizioni orientate alla vicinanza ai fedeli e che mirano a garantire una continuità della preghiera.

Tutte le messe saranno celebrate a porte chiuse e senza il popolo dei fedeli, che comunque sono esortati alla lettura e alla meditazione della Sacra Scrittura. Il suono delle campane sarà mantenuto e la Chiesa invita i fedeli a stringersi nella preghiera e nel rosario. Le porte delle chiese resteranno aperte dalle 8 alle 18, garantendo in ogni caso la distanza di un metro tra le persone, secondo quanto prevede il decreto. Con gli stessi orari resta aperta anche l’urna della beata Diana. Tutti i preti dell’Unità sono disponibili e vicini per ogni necessità e invitano i fedeli a contattarli nel caso si bisogno.

Per quanto riguarda le esequie, il feretro non potrà entrare in chiesa. Sarà seguita la normale prassi che prevede che dalla casa o dall’ospedale si accompagni il feretro al cimitero per la benedizione e soltanto al termine dell’emergenza sarà celebrata la santa messa. Sono sospesi anche i battesimi e i matrimoni.

“Un padre non lascia i suoi figli senza pane”: con queste parole l’unità pastorale comunica che a richiesta, uno per volta, i sacramenti della confessione, comunione e unzione degli infermi, saranno amministrati.

Poi c’è la chiesa che entra nelle case grazie agli strumenti digitali: dal lunedì al venerdì, quando possibile, ci sarà la diretta Facebook dalla collegiata sulla pagina dell’Unità pastorale di Santa Maria a Monte sia la mattina che il pomeriggio e la sera. Quando possibile, saranno trasmesse in diretta le lodi mattutine delle 9, la coroncina alla divina misericordia e via crucis alle 9,30 e l’Angelus, preghiera alla beata Diana e a santa Rita alle 12. Dal pomeriggio, invece, la messa delle 18,30, l’adorazione eucaristica, il rosario e i vespri dalle 19,15 e, per finire, l’adorazione eucaristica a porte chiuse alle 21,30.