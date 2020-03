Coronavirus, a Montopoli la messa è in diretta

“In questo tempo di emergenza sanitaria che limita i nostri spostamenti non possiamo rinunciare alla forza più grande che abbiamo: la preghiera e la vita di chiesa. Dunque, per continuare a viverla in comunione di fede gli uni con gli altri, proponiamo di trasmettere in diretta la santa messa quotidiana”. Sono queste le parole di don Udoji che hanno annunciato l’inizio della trasmissione in diretta delle celebrazioni nella comunità pastorale di Capanne, Marti, Montopoli in Valdarno.

Da qualche giorno, infatti, in osservanza delle norme previste dal decreto emanato dal presidente del Consiglio dei ministri il 9 marzo, la celebrazione eucaristica viene trasmessa sulla pagina Facebook della comunità pastorale.

Dal lunedì al sabato sarà possibile seguire il rosario alle 18 e la santa messa alle 18,30. Presto sarà comunicato anche l’orario della celebrazione festiva.