“Anche nel borgo di Santa Maria a Monte c’è la voglia di sentirsi uniti seppur distanti. Perché questa sia l’inizio di una ritrovata comunità”. È uno dei commenti che sono apparsi alla diretta Facebook in centro nel centro di Santa Maria a Monte che riassume un po’ lo spirito con cui i cittadini stanno affrontando la quarantena. Lo aveva annunciato che ci sarebbe stato qualcosa di speciale e così è stato. Dall’altra parte del comprensorio del cuoio, invece, c’è chi ha preferito andare sul classico e a Santa Croce sull’Arno tutti insieme hanno intonato l’inno d’Italia

Prima O sole mio, poi una poesia sulla poesia e sull’amore. E ancora, la riflessione: la tecnologia non è abbastanza, è vero, ma in fondo non è così difficile stare in casa per qualche settimana. Non smetteva di tirare fuori testi teatrali, Chiara Croccolo, affacciata dalla sua cameretta dove conserva tutto il suo repertorio. Chiara è una giovane artista e scrittrice di Santa Maria a Monte. Pochi mesi fa, infatti, è uscito il suo primo libro, L’essenza dell’essere. Una finestra che affaccia sulla strada principale del borgo, un microfono e il sottofondo musicale, tanto è bastato a rallegrare gli animi degli abitanti del centro e di chi seguiva l’improvvisazione da casa in diretta Facebook. E non è mancata l’interazione: sono stati gli spettatori della diretta, infatti, a suggerire i brani da cantare. E così, attraverso un legame virtuale, ciascuno cantando nelle proprie case, ha passato qualche minuto di questa quarantena necessaria e sicuramente difficile scoprendo, però, che con un po’ di fantasia il tempo passa meglio e ci si può addirittura divertire.

Foto 3 di 3





Anche a Santa Croce si erano dati appuntamento e così in tanti lungo il corso si sono affacciati per cantare l’inno. Intanto si sta spargendo la voce sul flash mob in programma per sabato 14 marzo alle 12, quando in molti si affacceranno dal balcone o dalla finestra per fare un grande applauso all’Italia in questa emergenza sanitaria. Un incoraggiamento, una manifestazione di vicinanza e d’affetto.